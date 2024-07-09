الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد على دعم طهران لجبهة المقاومة

وطن: أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزيشكيان في بيان موجه إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله على أن “دعم إيران لجبهة المقاومة ضد النظام الصهيوني غير الشرعي سيستمر بقوة”.

وفاز المرشح الإصلاحي الإيراني بيزيشكيان على منافسه المحافظ المتشدد سعيد جليلي في جولة الإعادة يوم الجمعة الماضي ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا في آب/أغسطس.

وشدد بزشكيان أن دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن هذا الدعم سيستمر بقوة.

وأكد الرئيس بزشكيان، أنه على يقين، بأن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى.