شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي اسرائيلي، استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ277 من العدوان على غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي اسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة.

وتحدثت مصادر صحية في المستشفى المعمداني، عن أن جيش الاحتلال أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.

وقالت المصادر إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة مما عرضهم لخطر جسيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.