إصابة شاب و3 أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد بنابلس

وطن: اصيب فجر اليوم الثلاثاء، شاب وثلاثة أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة شاب (..) و3 أطفال (9 و10 و13 سنة) بشظايا رصاص حي بالرأس أطلقته قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وتحدثت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات واشتباكات وصفت بـ"العنيفة" عقب اقتحام قوات الاحتـلال لمخيم عسكر، وسط عمليات دهم واقتحام لمنازل المواطنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بنابلس.