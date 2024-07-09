وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة ومخيم طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الليلة مدينة ومخيم طولكرم وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت طولكرم عبر بوابة "نتساني عوز"، ترافقها الجرافات العسكرية من نوع D9، فيما انتشرت قوات الاحتلال في عدد من شوارع المدينة، وحاصرت مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة، وسط توقعات بعدوان واسع على المدينة ومخيماتها.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال ودفعت بتعزيزات جديدة من آلياتها إلى المدينة، عبر حاجز جبارة العسكري جنوبا، وحاجز عناب العسكري شرقا، بالإضافة إلى بوابة "نتساني عوز".

فيما احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين على دوار اليونس في طولكرم، ومركبة على دوار شويكة في المدينة وفتشتها بدقة ودققت هويات المواطنين.

فيما شرعت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع في دوار اليونس، كما اقتلعت الأشجار في شارع نابلس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص، وسمع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.

فيما اعلنت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم واستهدافهم لقوات الاحتلال المقتحمة بعبوة "الطوفان" شديدة الانفجار وإصابات مباشرة في صفوف الجيش.