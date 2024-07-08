طوفان الأقصى" في اليوم الـ277.. المقاومة في غزة توقع جنود الاحتلال في كمائن محكمة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ277، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واستمرت قوافل الشهداء والجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف عدة مناطق بالقطاع. وارتفع عدد الضحايا إلى 38 ألفا و193 شهيدا، و87 ألفا و903 جرحى.

ميدانيا، أعلنت كل من كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف الاحتلال في محور نتساريم، وذكرت سرايا القدس أنها فجرت آليتين عسكريتين إسرائيليتين في محور التقدم بحي تل الهوى جنوب غرب غزة.

وفيما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 17 عسكريا بيوم واحد، وقال عسكريون إسرائيليون إن كمائن حماس برفح قتلت على الأقل 10 جنود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ277:

3:04 | استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في محيط مخيم نور شمس بطولكرم

2:49 | كتائب شهداء الأقصى: استهدافنا قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة ومخيم طولكرم بعبوة "الطوفان" شديدة الانفجار وحققنا إصابات مباشرة

2:28 | الهلال الأحمر: إصابة 3 اطفال بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

2:14 | كتائب شهداء الأقصى: مقاومونا يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

2:08 | جرافات الاحتلال تشرع بأعمال تجريف وتخريب للبنية التحتية في محيط دوار اليونس بمدينة طولكرم

2:04 | مصادر محلية: إصابة شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

2:01 | قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

1:43 | قوات الاحتلال تحاصر ثلاثة مشافي في مدينة طولكرم

1:39 | كتائب شهداء الأقصى - مجموعات فرسان الليل: "يخوض مقاتلونا اشتباكات عند محور حي الأقصى بطولكرم ويستهدفون القوات المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص".

1:29 | المستشفى المعمداني: الجيش الإسرائيلي أجبرنا على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات

- النازحون في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة مما يعرضهم لخطر جسيم

1:25 | طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً لعائلة بارود في شارع النخل بدير البلد وسط القطاع

1:18 | إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع النفق بمدينة غزة

12:42 | طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

12:26 | إذاعة جيش الاحتلال : استقالة قائد القيادة المركزية بالجيش، الجنرال يهودا فوكس من منصبه.

قال فوكس عقب الاستقالة: "المشاعر اليوم ممزوجة بالعار والفشل لأنني في الماضي لم أقم بدوري كقائد لفرقة غزة. إنني احمل مشاعر العار التي سترافقني طوال حياتي.

- قدرات القيادة المركزية لا تتم إلا بوجود سلطة فلسطينية قوية وفاعلة، لأنها هي الوحيدة القادرة على ضبط الأمن والنظام، وإن تقويض النظام يُعرض أمن إسرائيل الخطر".

12:16 | قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدتي كفرشوبا و كفرحمام جنوب لبنان

12:09 | قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

12:02 | مصادر محلية: قوات الاحتلال تحتجز فتاة على حاجز بيت فوريك شرق نابلس