حزب الله: فصفنا مستوطنة "هغوشريم"‏ بـ"الكاتيوشا".. وحقّقنا إصابات مؤكّدة في المنارة

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - إسناد المقاومة في غزة، عبر عمليات نوعية تطال مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، شمالي فلسطين المحتلة.

وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، رداً على ‌‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنةـ وخصوصاً في بلدة كفر حونة.

وقصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة "هغوشريم" ‌‏بصلية من صواريخ "الكاتيوشا"، كما استهدفوا موقع الراهب بقذائف المدفعية، مؤكّدين إصابتهما، بصورة مباشرة.‏

واستهدف مجاهدو المقاومة ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابةً مباشرة.

إلى ذلك، زفّت المقاومة الإسلامية المجاهد مصطفى حسن سلمان، "أبا حسن"، (وُلِد عام 1991، ومن بلدة القليلة في جنوبي لبنان)، الذي ارتقى شهيداً في طريق القدس.

يد عام 1991، من بلدة القليلة في جنوبي لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وكانت القناة "الـ12" الإسرائيلية تحدّثت عن ارتفاع نسبة دوي صفارات الإنذار في المناطق الواقعة جنوبي "نهاريا"، شمالي فلسطين المحتلة، إلى 500%، الأمر الذي يشير إلى زيادة وتيرة العمليات التي ينفّذها حزب الله.‏

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن رئيس المجلس الاستيطاني في مستوطنة "نهاريا"، رونين مارلي، تأكيده أنّ وابل الصواريخ والطائرات المسيّرة في الشمال، يُعَدّ "أكبر كارثة عرفتها إسرائيل منذ قيامها".

وفي مقابلة إذاعية، قال مارلي إن "هذا الروتين المجنون مستمر، وأنا أعتقد أن البلاد في طريقها إلى خسارة الجليل"، مضيفاً أنه "إذا لم نقم بعمل فسنخسر الجليل، سواء على مستوى إعادة المستوطنين إلى منازلهم، أو على مستوى الأمن"، قبل أن يؤكّد أنه "لا يمكننا الاستمرار في العيش هكذا".

المصدر:" الميادين"