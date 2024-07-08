البركة للتأمين وفندق الكرمل يوقعان اتفاقية تقديم خدمات تأمين

وطن: تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين كل من شركة البركة للتأمين الإسلامي وفندق الكرمل في رام الله، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البركة المهندس عوض الله إبراهيم عوض الله ورئيس مجلس إدارة فندق الكرمل جمال النمر، والمدير العام لشركة البركة عبد الحكيم قاسم، وأعضاء مجلس الإدارة جواد عبيدات و أحمد إبراهيم عوض الله وطاقم من الإدارة التنفيذية من كلا الطرفين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم خدمات تأمينية شاملة خاصة بالفندق، تشمل التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم والتأمينات العامة وتأمين المركبات، وكافة أنواع التأمينات الأخرى للفندق، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز حضورها في قطاع السياحة والخدمات وغيرها من القطاعات.

وأعرب مدير عام الشركة عبد الحكيم قاسم عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "فخورون بهذه الشراكة مع فندق الكرمل، الذي يُعد الفندق الأول في فلسطين بمستوى خدمات خمس نجوم والذي يضم الغرف والشقق الفندقية وهو مجهز بأحدث وسائل الراحة ومعايير الأمان وذلك حسب أعلى المعايير الدولية، والتي تأتي أيضاً في إطار رؤية الشركة الاستراتيجية في تعزيز الخدمات المقدمة للشركات وكبار العملاء.

بدوره أكد رئيس مجلس الإدارة لفندق الكرمل جمال النمر على أهمية هذه الشراكة في تقديم خدمات تأمينية متميزة، حيث أشاد بالمستوى العالي والمتميز لخدمات الشركة والتي يشهد لها جميع من عمل معها في فلسطين.