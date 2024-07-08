القاضي معاذ حلمي الطزيز قدورة يكتب لوطن: القاضي المقدسي عبد الله غزلان الذي عرفت

ثلةٌ كريمةٌ في المجتمع حلقت ذواتهم سماء المجد والعز والظفر، وإستحوذت شخوصهم شوامخ الرفعة والشرف، حازوا المكارم رغم الأعادي، لم سمو بهم جاهٌ ولا سلطان، ولم يجملهم منصبٌ ولا كبرياء، لم يعلو بهم نشبٌ ولا نسب.

هم بيننا كالبدور الطوالع والنجوم السواطع. أقبل عليهم الناس بلا مواثيق ولا عهود، ولانوا بين أياديهم لفضلهم وأمانتهم ونبل سجيتهم. وما كان لباغي الخير والرشاد إلا معرفتهم والتقرب إليهم والإغتراف من باذخ علومهم وسامق آدابهم وأخلاقهم.

ومن جِلة هؤلاء المرموقين علم لا كالأعلام ورجل لا كالرجال، رجل من طراز فريد وآثاره على ذلك خير دليل وشهيد، رجل ذو مكانة عظيمة لا تُنكر وفضلٍ كبير لا يكاد يُحصى... سعادة القاضي القدوة عبد الله غزلان العباسي.

لقد كان أول لقائي بسعادة القاضي القدوة عام 2006 عندما كنت طالباً في برنامج دبلوم المهارات القانونية في جامعة بيرزيت، وقد شرفت أنا وزملائي بأن كان هو أحد الأساتذة في هذا البرنامج. ويومها وقفنا على معالم شخصيته... دقيق الألحاظ حسن الألفاظ متشبعاً بفكرته إيجابياً في طرحه لم يقف علمه عند حد الشهادة المؤقتة، بل هو في تجدد وتطور على مر الأيام والأعوام.

رأينا فيه كنزاً علمياً وفقيهاً قانونياً بأناةٍ نادرة في ثوب التواضع والبساطة حتى غدا بهما مضرب الأمثال في سموٍ وريف الظلال.

وما جالسته بعد ذلك مرةً إلا وكان مسكوناً بهم إصلاح القضاء وتطوير أدواته على نحو يكفل تحقيق رسالته التي قُننت في الوثائق القانونية. وكان دائما يُردد " علينا أن نرتقي بمستوى الأداء قضاةً ومحامين."

هو بحق مدرسةً شماء للحلم والعلم ومنارةً قعساء للبذل والعطاء وسُلماً للجِد والإجتهاد.

وإن هذه المدرسة المُشرقةَ المُحيا لا تزال تُهيب بورادها مناشدةً إلي إلي وحياهلاً علي علي إقتباساً وفهماً.

وعن عطائه فحدث وإرفع بالصوت إلى قمة الجوزاء يوم وقف وِقفةَ القسورةِ بباب عرينه في وجه كل من حاول التسلل إلى حمى القضاء مطوعاً نفسه لتسير في ركاب من أراد إهدار هيبته والنيل من إستقلاله وتميزه، وأبى أن تؤتى قيم النزاهة من قبله. ولم يُثنِه إرجاف تلك الفئة التي قدمت قيم القضاء السامية ومراميه النبيلة بأزهد الأثمان على مذبح فئامٍ أرادوه قضاءً بالمقاس.... أرادوه مظهراً بلا فحوى وجهازاً بلا رسالة، وكادراً ليس له من معاني الوظيفة إلا الخنوع والتبعية.

لم يُداهن ولم يجامل في المبدأ والحق والثابت، ولم يكن من صنف أولائك الذين يتزلفون لمن يلي الأمر طمعاً في منزلة القُربى.

مضى شيخ قضاتنا خلال سِني عمله حُراً أبياً صادقاً وفياً لم يُعطِ في القيم الدنية ولم يسكت على ضيمٍ أبداً ولم يُفاوض في الحق أحداً... كان سمح المخالطة ما لم يُظلم وإن آنس الجمعُ من حوله فزعاً ثبت غير مُذمم.

وقد قرعت سمعه مقالةُ الفاروق العادل رضي الله عنه " لا تصغُرنَ هممكم فإني لم أجد أقعدَ عن المكرمات من صغر الهمة."

ستة وثلاثون عاماً من العلم والعمل والعطاء تقفُ شامخةً على قمة الزمان بما تضمنته من حقائق المهابة والجلال ومُسدد الحكمة في الأفعال والأقوال.

فدوني يا أقلام وسطري يا مِداد وفاءً بحق شيخ قضاتنا بما ينهض إلى ذؤابة ما أرسى من مبادئ وقواعد، وما إنفرد به من إجتهادات قضائية وثوابت قانونية أرست مأسسةً لقضاء المحكمة العليا الفلسطينية، والتي مهدت الطريق وذللت السبيل للقضاة من بعده ليقتفوا الأثر ويكملوا النهج بما يكفل وصول الحق لطالبيه. وقبل ذلك وبعده بما يصون استقلالهم ويجعلهم بمفازةٍ عن أي مؤثر خارجي.

فعن عطائه حدث عن البحرِ*** إنه لبحر ولكن بالمعاني انسيابه

سعادة القاضي القدوة

من مذخور قول العرب " من استشرف اللُها وهى قدره ومن لزم النزاهةَ زها بدره."

ولقد تعلمنا منك هذا الأصل الأصيل ولسان حالك يقول " بقدر تحققه لديكم تجنون الثمار بيدكم."

سيفتقدك زملاؤك الذين كنت مرجعيتهم كلما حَزبهم أمر أو ضاقت بهم مسألة أو قضية وجدوك المُلهم والمنقذ لهم وقد كُنت كتاباً مفتوحاً ينهل منه الجميع... وقد رسمت القدوة للقضاة من بعدك في التمسك بالعفاف البهي وإحقاق الحق الخفي والجلي، إذ هو قوة الأمين وأمانة القوي.

على أن ما يُسري عنا تلك الذخيرةُ والمَكنز من المبادئ والإجتهادات والأحكام القضائية، وكذا الدراسات والمقالات والمُدونات التي وضعتها بين أيدينا... مع ما يؤمل من مزيد... فالمعين الثر لا ينضب عطاؤه.

ألا بوركت جهودك وسُددت أفعالك وأقوالك ولا حرمنا الله الإفادة من جودك المِدرار وعلمك الزخار، ونسأله سبحانه أن يجعل ما بذلت وقدمت في موازين أعمالك ووضيء صفحاتك.