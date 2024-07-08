"المالية": رواتب الموظفين عن شهر أيار يوم الأربعاء وراتب كامل للشريحة الأكبر من الموظفين

وطن: أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الاثنين، أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار 5/2024 هو يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024، وفق الآلية التالية:

50% من الموظفين سيتلقون راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3000 شيقل.

31% من الموظفين سيتلقون ما نسبته (70%-99%) من الراتب.

19% من الموظفين سيتلقون ما نسبته (60%-69%) من الراتب.

وأكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.