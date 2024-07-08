مجدي ابو زيد يكتب لوطن: تمكين المرأة الفلسطينية: نهج عملي جديد لفرض القيادات

لطالما كان تمكين المرأة الفلسطينية محوراً لبرامج ومشاريع وتدخلات غربية متعددة، إلى جانب المبادرات النسوية الفلسطينية والوطنية منذ أوائل القرن العشرين. على الرغم من الجهود الكبيرة والأموال الطائلة التي تُنفق، والتي غالباً ما تتأثر بالاتجاهات والنماذج العالمية مثل التمكين الاقتصادي، والتعليم، والمساعدة القانونية، والحماية، أو التركيز على الكوتا النسائية في الانتخابات البرلمانية والمناصب العليا، فإن النتائج الملموسة على صعيد خلق قيادات نسوية وطنية كانت مخيبة للآمال.

تعتبر هذه المقالة مدخلا لنقاش تأثير هذه المبادرات على وضع المرأة وأدوارها القيادية. السؤال الجوهري هنا هو: كم عدد النساء اللواتي نجحن في كسر الحواجز ووصلن إلى دوائر ومنتديات النخب السياسية والقيادة الوطنية؟ كم عدد النساء اللواتي يمكن للمواطن العادي تسميتهن غير "حنان عشراوي" أو الراحلة "أم خليل"؟ وحتى في نطاق منظمات المجتمع المدني، كم عدد القيادات الوطنية النسوية المؤثرة التي يمكن أن يحصيها نشطاء المجتمع المدني؟ ربما خمسة أو عشرة؟

ناطقات إعلاميات، ومحللات سياسة واقتصاد ومجتمع، ومؤثرات في مجال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي؟ شخصياً، لا أعرف نساء نجحن في اختراق الجدار سوى "دلال صائب عريقات"، التي لديها عامود أسبوعي في صحيفة القدس، ونجحت خلال الحرب الدائرة في أن تكون ضيفة دائمة على عدد من الفضائيات، تتحدث حول الحرب على غزة والشأن الوطني. وأيضا ديانا بطو، ربما تكون واحدة من عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد، من المميزين في عرض القضية الوطنية والدفاع عنها، و يتحدثن باللغة الإنجليزية. ربما هناك غيرهن، لكنني لست متأكدًا!

النتائج الملموسة والواقع الحالي لم يحقق تقدماً كبيراً، لا سيما في خلق قيادات نسائية على المستوى الوطني. فقط عدد قليل من القيادات النسائية تتلقى معظم التمويل الأجنبي، بينما تفشل معظم المبادرات النسوية في تثبيت مؤسساتهن وتطوير قدراتهن والدخول إلى المنتدى الضيق للقيادات النسوية. هذه القيادات، التي تتركز غالباً في المدن الرئيسية، تفتقر في كثير من الأحيان إلى الخبرة والمعرفة المباشرة بواقع المرأة الفلسطينية في الأرياف، والمنطقة C، ووراء الجدار، والآن في غزة خلال الحرب. هؤلاء النساء، اللواتي يتلقين الدعم ويعتبرن أنفسهن "قيادات نسوية تمثل النساء عموماً"، غالباً ما يكنّ منفصلات عن النضالات اليومية لغالبية النساء. التمويل والتمثيل متركز بين مجموعة نخبوية صغيرة، تتبع الترندات العالمية لتمكين المرأة، مما يخلق فجوة بين الواقع اليومي لمعظم النساء الفلسطينيات وبرامج المؤسسات النسوية.

ما الحل؟

يمكن للتركيز على الحلول العملية المجتمعية، وتغيير الأنماط السائدة للبرامج والمشاريع، والتحول إلى أنماط أكثر جرأة وثورية، وضمان التمثيل المتنوع، أن يتجاوز الخطاب ليحقق تغييراً حقيقياً وملموساً. هذا النهج لن يرفع فقط قادة جدد، بل سيخلق أيضاً حركة أكثر شمولاً وفعالية لتحقيق المساواة بين الجنسين في فلسطين. التحول نحو الحلول المجتمعية بقيادة متنوعة هو أمر حاسم لتحقيق التغيير الحقيقي والمستدام.

تقييم نقدي للجهود الحالية

لقد تم استخدام العديد من التدخلات والطرق المعقدة لدمج وتمكين المرأة، بهدف جعل قضايا النوع الاجتماعي عابرة للقطاعات والأولويات الوطنية. للأسف، هذه الجهود المستخدمة عالمياً لم تنجح فلسطينياً في خلق قيادات نسائية مؤثرة، حتى لو أثرت بشكل إيجابي على حياة الكثير من النساء، لكنها لم تكن جذرية، مؤسساتية، أو قانونية. الفشل يمكن قياسه من خلال طرح سؤال بسيط: "أين القيادات النسائية، كم عددهن، وما تأثيرهن في المجال العام؟" برأيي، هذا أحد أهم المؤشرات وضوحاً على نجاح كل محاولات التدخل لتمكين المرأة ومساواتها مع الرجال. أما المؤشرات التقليدية الأخرى، مثل عدد الإناث مقابل الذكور في الوظيفة العامة "العادية"، أو في مجال التعليم الجامعي، فهي مؤشرات مضللة ولا تعكس الحالة الحقيقية للتغيير العميق المطلوب تحقيقه في المجتمع لصالح الشراكة في المجال العام، والمواقع القيادية.

الطريق إلى الأمام: نهج جديد

في حين أن الحلول البسيطة والمجربة عالمياً في بعض السياقات قد يكون مغرياً، فإن النهج الثوري من ناحية الأهداف، والواقعي البرغماتي من جهة الأدوات، الذي يراعي الخصوصية المحلية، ويقيم بكل جدية المسار التاريخي والنتائج المتوخاة، الذي يعترف بتعقيدات الوضع هو على الأرجح أكثر فعالية.

هذه المقالة ليست لتقييم أداء فضائية الجزيرة القطرية ومدى استقلاليتها أو فعالية تغطيتها للصراع والحرب في فلسطين، سواء أكنت من متابعيها أم لا، ولكنها تحاول تحليل واقتراح توجه ونظرية واقعية يمكن استخدامها في فرض القيادات الوطنية النسائية الشبابية على أرض الواقع دون رجاء وتوسل، أو انتظار إصلاحات قانونية قد تتأخر أو قد لا تأتي.

قدمت الجزيرة سابقة لنموذج مميز خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة والوضع المتصاعد في الضفة الغربية، وربما لحق بها وقلدها عدد كبير من الفضائيات العربية والعالمية؛ يتمثل النموذج بتجنب اللجوء الى استضافة محللين من القيادات والنخب التقليدية، إلى خلق قادة شباب جدد، واعطائهم المنصات الدائمة لابداء آرائهم. ولم يقتصر ذلك على الضيوف والمحللين، بل وأيضا لجأت الجزيرة إلى التعاقد مع مجموعة كبيرة من الاعلاميين، لتغطية جميع المدن الفلسطينية، واعطاء أدوار اقل للمراسلين التاريخيين مثل وليد العمري وجيفارا البديري ووائل الدحدوح (وان كان وضع الدحدوح مختلفا بعض الشيء).

مشاريع القادة الجدد هؤلاء، للأسف معظمهم مراسلين ومحللين شباب ذكور، باستثناء مراسلة الجزيرة من الداخل "فاطمة خميسي". هؤلاء القادة الشباب تم تجنيدهم من مناطق متنوعة، وبعيدة عن مراكز المدن، الجامعات، ومراكز الأبحاث المهيمنة. بدأنا نسمع عن مدن وجامعات وأسماء لمحللين من مناطق في الخليل وخانيونس والداخل لم يكن لديهم أي فرصة لإسماع صوتهم مع الإعلام الرسمي أو التقليدي. استراتيجية الجزيرة في تنويع اختياراتها وإعطاء هؤلاء القادة الشباب فرصة للظهور أثبتت نجاحها، في الترويج لقادة مستقبليين، شباب متنوعين من مناطق غير ممثلة.

تنفيذ التغيير الضروري

المطلوب ليس مجرد فرض قيادات نسائية قوية من مناطق جغرافية متنوعة، ومنحهن سهولة الوصول إلى القنوات التلفزيونية والفضائية، المنصات الإعلامية، والمنتديات العامة الأخرى. يجب تنفيذ وفرض السياسات والآليات على الأرض دون الحاجة إلى موافقة الحرس القديم. يجب التركيز على خلق فرص ملموسة ومؤثرة للنساء، خاصة اللواتي خارج المدن الرئيسية والدوائر النخبوية، دون الحاجة إلى موافقة القضاة الشرعيين، المفتين، أو الشخصيات الدينية والتقليدية المؤثرة في السلطة الفلسطينية، أو حتى من القيادات والمؤسسات النسوية التاريخية. يجب التركيز على خلق فرص للنساء على المستوى الشعبي، والتنقل بتركيز وحكمة داخل الهياكل القائمة للسلطة، واستخدام جميع الوسائل الممكنة للحصول على المواقع والوظائف العليا.

من المهم دراسة أمثلة نجاح ثورية، والاستفادة منها قدر الامكان دون محاولة نسخها ولصقها. نموذج "روجافا، شمال سوريا"، من الأمثلة الملهمة، حيث قامت المنطقة الكردية بتطبيق نظام القيادة المشتركة، حيث يتم شغل كل منصب قيادي من قبل رجل وامرأة. هذا النموذج زاد بشكل كبير من مشاركة النساء في الحوكمة واتخاذ القرارات. وكذلك نموذج "الحركات النسوية الغربية" مشابهة للحاجة إلى تمثيل متنوع في القيادة الوطنية عامة، والقيادة النسائية الفلسطينية بشكل خاص، حيث اعترفت الحركات النسوية الغربية بعد مراجعة جدية، بأهمية ضمان شمول النساء من مختلف الأعراق، الطبقات، والخلفيات في قيادة الحركة.

تغيير الواقع بصورة جذرية لا يمكن أن يتم بدون تقييم البرامج والأدوات التي يتم استخدامها، والاستفادة من العبر والدروس المستخلصة. كم مرة -على سبيل المثال لا الحصر- قامت مؤسسات المرأة بتحديد عدد المواقع الحيوية والمؤثرة التي تنوي الوصول اليها؟ رئيسة وزراء، وزيرات، وكيلات وزارات، أو قاضيات في المحاكم العليا، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ وبهذه المناسبة، ربما كان سيحدث فرقاً كبيراً لو دعمت حركة نسوية واعية لذاتها، باستخدام كل الامكانيات والأدوات المتاحة، ترشيح القاضية ايمان ناصر الدين لرئاسة مجلس القضاء، أو في المطالبة بحصة من تعيينات بعض وكلاء الوزارات.

من المهم أيضا وعند تطبيق النموذج والنهج التجريبي المقترح الانتباه إلى التالي:

1. يجب أن تشمل القيادة الجديدة نساءً من مناطق جغرافية وخلفيات متنوعة، خاصة من الريف، والمنطقة C، والمخيمات لضمان تمثيل أصوات واحتياجات جميع النساء الفلسطينيات.

2. تقديم القادة الجدد إلى وسائل الإعلام يساعدهم في كسب الاعتراف والدعم من مختلف شرائح المجتمع الأوسع، مما يتحدى الديناميات القائمة للسلطة ولعمل المؤسسات النسوية ويجلب وجهات نظر جديدة إلى المقدمة.

3. تنفيذ برامج عملية تعالج الاحتياجات الفورية للنساء، مثل برامج جدية وواقعية لمساعدة وخلق القيادات السياسية النسائية، والمؤثرات، التدريب المهني والتعليم ذو المستوى النوعي، يمكن أن يخلق تحسينات ملموسة ليس في حياة المستهدفات فقط وانما في واقع النساء والمجتمع الفلسطيني عموماً.

4. إشراك المجتمعات المحلية في عملية اختيار ودعم القادة الجدد يضمن أن يحصلن على دعم قاعدي، مما يعزز الشعور بالملكية المحلية والتمكين داخل المجتمع.

5. من الضروري مواجهة الهياكل القائمة وديناميات السلطة التي حدت من فعالية التدخلات السابقة. قد يشمل ذلك الدعوة إلى تغييرات في السياسات تترافق مع حملات ضغط ومناصرة عملية، معالجة الحواجز الثقافية، ومواجهة المقاومة المؤسسية.

بصورة عامة، النهج الأكثر توازناً، الذي يعترف بتعقيدات الوضع، ويؤكد على نماذج وأدوات جديدة لخلق قيادة نسائية متنوعة؛ من المرجح أن يكون أكثر نجاحاً في تحقيق المساواة بين الجنسين للنساء الفلسطينيات. من المهم أن يعطي هذا النهج الجديد الأولوية "لفرض الحقائق على الأرض" من خلال مبادرات التمكين السياسي. أما الانتظار للحصول على موافقات رسمية، سواء من السلطات الرسمية أو من القيادات والمؤسسات النسوية التاريخية، فمن غير المرجح أن يحقق تقدماً، بسبب مقاومة تلك الجهات المتجذرة في النظام الحالي للتغيير.

*مجدي ابو زيد- خبير مختص في شؤون الديمقراطية والحكم ومكافحة الفساد