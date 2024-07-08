إيران: لن نتوانى في الدفاع عن لبنان ضد أي مغامرة "إسرائيلية"

وطن: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن أي اعتداء "إسرائيلي" على لبنان سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويستهدف الأمن والسلم فيها، مضيفا أن إيران لن تتوانى في الدفاع عن لبنان ضد أي مغامرة "إسرائيلية" في الوقت المناسب.

وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طهران، أنه يجب على "إسرائيل" أن تتحمل عواقب أي هجوم على لبنان، كما أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وأشارت إلى أن الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لدى إيران.

وأكد أن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان عازمون على الدفاع، والمقاومة ستدافع عن لبنان أكثر من أي وقت مضى.

وبشأن علاقتها مع الولايات المتحدة، أوضح كنعاني أن قنوات التفاوض غير المباشر مع واشنطن لا تزال مفتوحة، وأن هناك طرقا متعددة لتبادل الرسائل بين البلدين، كما أجريت محادثات غير مباشرة وسنقدم التفاصيل عند الضرورة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة التهديدات والدعوات "الإسرائيلية" لشن حرب واسعة على لبنان، بعد تصعيد حزب الله هجماته على شمال فلسطين المحتلة

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد توعد بأنه إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل دون أي قيود ولا قواعد ولا أسقف، مشيرا إلى أن الضغط الكبير الذي تُحدثه جبهة جنوب لبنان على جيش الاحتلال -إلى جانب الجبهات الأخرى- يؤثر على جبهة التفاوض بشأن نتيجة الحرب على غزة.

المصدر : الجزيرة