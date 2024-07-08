سموتريتش يرفع صورة السنوار في اجتماع حزبه.. هذه الصورة التي سنحصل عليها في غزة إذا وقعنا على صفقة الاسرى

وطن: قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعارض التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

ونقلت القناة عن سموتريتش قوله في اجتماع لحزبه اليوم الاثنين وهو يرفع صورة يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة “هذه هي الصورة التي سنحصل عليها في غزة إذا وقعنا على الصفقة غير الشرعية”.

وأضاف زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف: “هذه الصفقة هي هزيمة وإذلال لإسرائيل وانتصار للسنوار”.

وتابع: “القبول بالصفقة ليس هو النصر الساحق بل الهزيمة الساحقة، ولن نكون جزءا من صفقة استسلام لحماس، ممنوع أن نخذل عائلات الجنود القتلى، وأن نضع الدولة في الخطر”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سموتريتش توجه بحديثه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا: “لن نكون جزءا من صفقة الاستسلام لحماس”.

حماقة

وكان سموتريتش قد رفض التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، معتبرا أن وقف الحرب على القطاع الآن “حماقة”.

وزعم في منشور على منصة إكس، أن “حماس تنهار وتستجدي وقف إطلاق النار”. ووفق تعبيره، هذا هو “الوقت المناسب للضغط على المقاومة حتى نسحقه ونكسره”.

ويعارض سموتريتش ووزير الأمن القومي زعيم حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، التوصل الى اتفاق ينهي الحرب على غزة.

ويخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار حكومته إذا غادرها سموتريتش وبن غفير في حال إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار.

وغادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، اليوم الاثنين، إلى مصر لمواصلة مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر