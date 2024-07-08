الاحتلال يعتقل 3 شبان بينهم طفلان من رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين قيس حسام أبو عليا (16 عاماً)، وإبراهيم أسعد شنان (16 عاما)، خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وقالت المصادر ذاتها إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، وإن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن علي صايل ياسين (40 عاماً).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطناً لم تُعرف هويته بعد، عند حاجز عسكري نصبته على مدخل بلدة ترمسعيا شرق رام الله.

وذكرت أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شرق رام الله، فيما اقتحمت قوة أخرى ضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون، وداهمت منزل الأسير المحرر محمد حسين شكوكاني، دون أن يبلغ عن اعتقالات.