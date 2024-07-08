حزب الشعب يرحب بفوز جبهة اليسار الفرنسي ويؤكد على سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

وطن: رحب حزب الشعب الفلسطيني، بفوز "الجبهة الشعبية الجديدة - ائتلاف الأحزاب اليسارية" في فرنسا، وتصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية في بلادها.

و أشاد حزب الشعب في هذا الانتصار لقوى اليسار الفرنسي، وبتجربته الانتخابية في الجبهة الشعبية الجديد" التي استطاعت لجم قوى اليمين والفاشية في بلادها.

وأكد ضرورة الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين، وكبح جماح سياسة الانحياز الفرنسية ومؤسساتها الرسمية لدولة الاحتلال الاسرائيلي، وممارسة أقصى الضغوط لوقف هذا الانحياز والتغطية على جرائم حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني فوراَ، وتوسيع وتعزيز كل سبل دعم نضاله وحقوقه الوطنية.