عمومية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين تنتخب مجلسا إداريا جديدا أغلبيته من النساء

وطن: انتخبت الجمعية العمومية لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، مجلسا إداريا جديدا، مكونة من تسعة أعضاء هم: سهيل السلمان- رئيسا، وصهيب الريماوي – نائبا للرئيس، د سمر دمنهوري – أمين السر، أشرف العجرمي- أمين الصندوق، وعضوية د. أريج عوض، د. إيمان ابو خيران، ميس نجم، تمارا صيام، ومحمد بليدي. حيث تم توزيع المهام في أول اجتماع عقد للمجلس الإداري الجديد. كما تم تفويض المدير العام حسن البرغوثي بتمثيل المركز في علاقات التعاون والشراكة مع الجهات المانحة والممولين والسلطات القضائية والرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين الذي عقد في قاعة المركز برام الله، وبعد التحقق من النصاب القانوني، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، ومشاركة اعضاء مجلس الادارة السابقين الذين قدموا استقالتهم بعد ابراء ذممهم.

وصادقت الجمعية العمومية بإجماع على الميزانية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، بعد مناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي ممثلا بشركة طلال أبو غزالة، وتقرير المدقق الداخلي، وقررت اعتماد توصية المدقق الخارجي الخاصة بالأرشفة الإلكترونية من تاريخه 2024، كما قررت ترصيد مستحقات نهاية الخدمة من تاريخ 2014 ولغاية تاريخه وتسجيل ما صرف على حساب التعويضات وترصيد البقية.

كما صادقت الجمعية بإجماع على التقرير النشاطي للعام المنصرم 2023، وعلى عدد من طلبات العضوية وبعد إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، تم تقديم استقالاتهم، وفتحت باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وأجريت الانتخابات التي فاز بها الأعضاء المذكورون أعلاه.

وبحسب التقرير النشاطي للعام 2023، فقد انضم 106 عاملا وعاملة إلى نقابات ولجان عمالية، إذ وصل العدد التراكمي للعاملين والعاملات الذين واللواتي انضموا للنقابات ضمن تدخلات المركز إلى 4533 عاملا وعاملة منذ عام 2016

وأشار التقرير إلى أن 546664 عاملا وعاملة زاد وعيهم بالحقوق والحريات الأساسية (الحق وحرية التنظيم النقابي، حرية التعبير، حرية التجمع)، 263 منهم خلال لقاءات وأكثر من 500 ألف وصلت لهم المعلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كما تم تحسين المعرفة والمهارات في الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية والمناصرة ل 124 نقابيا ونقابية، وتم تنظيم 106 عمال وعاملات في نقابات خلال العام 2023.