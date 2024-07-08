منظمة البيدر: سلطات الاحتلال تهدم مدرسة خلة عميرة الأساسية شرق يطا

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأثنين، مدرسة عميرة الأساسية المختلطة، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقالت منسقة العلاقات العامة لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أسيل مليحات، أن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة مدرسة خلة عميرة الأساسية المختلطة شرق يطا،والتي تخدم عشرات التلاميذ في المنطقة .

ودعت مليحات إلى حماية التعليم في المناطق المصنفة ج المستهدفة من قبل الاحتلال والمستوطنين، وإسناد المواطنين والمدارس التي تتعرض لحملات استهداف احتلالية تستهدف عرقلة التعليم وضرب مقوماته،

وأكدت على ضرورة بذل الجهد في الدفاع عن المدارس والوقوف إلى جانب الأهالي، في ظل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.