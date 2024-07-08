"جيش" الاحتلال يقر: 23 إصابةً في صفوفه خلال 24 ساعة

وطن: أقرّ "جيش" الاحتلال، اليوم الإثنين، بإصابة 23 عسكرياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 17 أُصيبوا في المعارك الدائرة ضدّ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وسبق أن اعترف جيش الاحتلال، اليوم أيضاً، بإصابة ضابط من الكتيبة الـ"82"، التابعة للواء "ساعر ميغولان 7"، إصابةً خطرة، وذلك في معركة شمالي القطاع.

وفيما يتعلّق بالقتلى، أعلن "جيش" الاحتلال، أمس، مقتل ضابط، وهو قائد سرية في كتيبة سلاح الهندسة "601" التابعة له، مشيراً إلى أنّه سقط خلال المعارك في جنوبي القطاع.

أما في الشمال، فأقر جيش الاحتلال بإصابة جندي من جراء إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه الجليل، شمالي فلسطين المحتلة، يوم أمس.

وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن إصابة 4 أشخاص على الأقل، بينهم أميركي و3 مستوطنين، من جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان في اتجاه "زرعيت" في الجليل.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال في معارك قطاع غزة، إلى 680 ضابطاً وجندياً منذ بدء "طوفان الأقصى"، بالإضافة إلى جرح نحو 4097 آخرين، بإصابات متفاوتة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، تحت بند "سُمح بالنشر".

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في كل من قطاع غزة ولبنان، تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.