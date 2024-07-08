جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أحمد أبو الهيجا في بلدة كفر دان

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الشاب أحمد رشاد أبو الهيجا، الذي ارتقى أمس متأثرا بإصابته بجروح خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، الجمعة الماضية.

وفي بلدة كفر دان، مسقط رأس الشهيد أبو الهيجا، ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر.

وحمل المشاركون في الجنازة جثمان الشهيد على الأكتاف، وصولا إلى مقبرة البلدة، وأدى المشيعون الصلاة عليه، وسط ترديد للهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأُلقيت عدة كلمات نددت بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، داعية أحرار العالم إلى التحرك لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، وأكدت الوحدة الوطنية لكي يتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال.

وكانت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال قد قصفت مجموعة من الشبان قرب "دوار العودة" في مخيم جنين، حيث استُشهد على إثرها 4 شبان على الفور وأصيب أبو الهيجا بجروح خطيرة حينها، ليعلن استشهاده مساء أمس، عقب اقتحام مدينة جنين.