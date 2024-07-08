الاحتلال يهدم مدرسة خلة عميرة الأساسية المختلطة شرق يطا

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مدرسة خلة عميرة الأساسية المختلطة، شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت خلة عميرة التابعة لبلدية خلة المي شرق يطا، وهدمت المدرسة.

وأشار إلى أن المدرسة بُنيت على نفقة الأهالي ومؤسسات أوروبية، وتبلغ مساحتها 330 مترا مربعا، ويدرس فيها 70 طالبا وطالبة، من الصف الأول الأساسي إلى الخامس.

وهاجم مستوطنو "كرمئيل، واتسخار مان"، المدرسة أكثر من مرة وحطموا محتوياتها، بهدف الضغط على الأهالي للرحيل من تلك المنطقة، التي يسعى الاحتلال بشتى الطرق إلى تهجير سكانها قسرا والاستيلاء عليها لصالح المستوطنتين.

وبحسب وزارة التربية والتعليم العالي، فقد تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، من قبل الاحتلال ومستوطنيه، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت صباح اليوم، ثلاثة منازل، وحظائر أغنام، وجرفت أراضي ووحدات صحية وخزانات مياه، واقتلعت أشجارا، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وصعّد المستوطنون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت في استشهاد 7 مواطنين.

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، درست سلطات الاحتلال 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة منها 39 مخططاً في مستوطنات الضفة، و44 في القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها رعوية، وتركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وبيت لحم والخليل وقلقيلية، وفي الوقت ذاته، شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استيطانية في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.