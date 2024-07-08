البنك الإسلامي الفلسطيني وشركة الزيتونة للتمويل الإسلامي يوقعان اتفاقية بنك التسوية

رام الله - وطن: وقع البنك الإسلامي الفلسطيني وشركة الزيتونة للتمويل الإسلامي اتفاقية بنك التسوية والتي يقوم بموجبها البنك بتسوية حسابات شركة الزيتونة في نظام عرض وسداد الفواتير الوطـني E-SADAD.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني في مدينة رام الله بحضور مدير عام البنك د. عماد السعدي ومدير عام شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي جمال عودة.

وقال السعدي إن هذه الاتفاقية جزء من تعاون مستمر بين الجانبين في عدة مجالات كما أنها تسهم في تعزيز توجه الجمهور نحو حلول الدفع الإلكتروني من خلال إتاحة المجال أمام عملاء شركة الزيتونة لتسديد أقساطهم بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة من خلال التطبيقات البنكية عبر منصة E-SADAD.

وأضاف السعدي: "هناك علاقة وثيقة تربط البنك بشركة الزيتونة منذ تأسيسها، وهذه ليست الاتفاقية الأولى بيننا، ونحن حريصون على تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في فلسطين لما لذلك من أهمية في تطوير الصناعة المالية الإسلامية ".

من جانبه قال عودة إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني وتهدف لتمكين جمهور المتعاملين مع الشركة من دفع أقساطهم إلكترونياً عبر نظام عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD وهي تعزز روح التعاون والتكامل بين المؤسسات المالية الإسلامية والاستفادة فيما بينها.

وحضر خلال توقيع الاتفاقية كل من مساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للفروع زايد شقير ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان ومدير الدائرة المالية محمود عقل ومدير دائرة الخدمات الإلكترونية صالح السعدي، فيما شارك من جانب شركة الزيتونة كل من مدير التمويل مصطفى أبو التين ومدير الشؤون المساندة فادي شريف ومسؤولة الاعلام الرقمي هبة عوري.

وتتمحور رسالة مؤسسة الزيتونة في تقديم برامج تمويل متطورة ومتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة تلبي كافة الاحتياجات للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والرياديين والمرأة والشباب لتمكينهم من تحقيق مشاريعهم وطموحاتهم وتوفير فرص العمل لهم واخراجهم من ضائقة الفقر والعوز.

ويسعى البنك الإسلامي الفلسطيني لتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية على المستويين المحلي والدولي، وتتمحور رسالته ورؤيته بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع إستراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.