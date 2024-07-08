منظمة البيدر: سلطات الاحتلال تهدم منزلين وبركسين ووحدات صحية في شعب البطم بمسافر يطا.

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأثنين ،منزلين، وبركسين،ودمرت وحدات صحية وخزانات للمياه في قرية شعب البطم شرق يطا، جنوب الخليل.

وقالت منسقة العلاقات العامة لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أسيل مليحات في بيان صحفي ، إن قوات الاحتلال هدمت منزلين وبركسين اثنين ودمرت وحدات صحية وخزانات للمياه ،حيث هدمت منزل للمواطن حاتم موسى جبارين تبلغ مساحته 60 متر مربع ويأوي ثمانية افراد، و بركس بمساحة 200 متر وحظيرة اغنام ،وهدمت منزل اخر تعود ملكيته للمواطن فضل اسماعيل النجار بمساحة 60 متر ياوي 6 افراد ، ووحدة صحية ودمرت خزانات المياه.

واضافت في نفس السياق بأن سلطات الاحتلال هدمت بركسا للاغنام تعود ملكيته للمواطن يوسف محمود الجبارين تبلغ مساحته 250 متر .

وناشدت مليحات المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم.