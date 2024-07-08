حمدي فرّاج يكتب لوطن: اليسار الفرنسي يتصدر ... بركاتك يا غزة

"بركات غزة" جملة أطلقها امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله منذ بواكير العدوان الابادي عليها قبل تسعة أشهر ، الغالبية العظمى من مفاصل هذه الامة ، رأت في الجملة ، مجرد "كلام فاضي" ، او "كلام إنشاء" . البعض القليل رأى فيها جملة صحيحة متقدمة ، تحليلية علمية الى حد عميق ، لا يطلقها الا إنسان خبير و متبحر ، ربما يكون سماحته قد أخطأ قليلا عندما ذهب الى التفصيل ، عندما قال ان لبنان سيكون من اول الحاصلين على هذه البركات الغزية ، في حين ان "البركات" ذهبت الى البعيد ، خارج الإقليم ، لكنها بدون شك ، ستعود من البعيد لتثمر في القريب .

بعد تسعة أشهر ، وهو وقت قصير نسبيا من الناحية الموضوعية للدول و الشعوب ، بالكاد يكتمل فيه نمو الجنين في رحم أمه ، طويل جدا جدا على شعب غزة ، و أطول بكثير على مقاومتها الصلدة البطلة العنيدة ، تبدأ البركات على بريطانيا في فوز تاريخي لحزب العمال المنافس لحزب المحافظين منذ 190 سنة ، صحيح انه الوجه الآخر لبريطانيا الاستعمارية ، و لكن الإطاحة بالمحافظين الذين استفردوا بالحكم 14 سنة ، يعد إحدى بركات غزة.

الحال في فرنسا أكثر وضوحا و بركة ، إذ تصدر اليسار الفرنسي نتائج الانتخابات التشريعية ، و أصبح الأقرب لرئاسة الوزراء و تشكيل الحكومة ، و من غير المستبعد أبدا ان تعترف فرنسا في غضون أسابيع بالدولة الفلسطينية المستقلة .

في بركة أخرى ، لا يستطيع الإحساس بلذة طعمها أكثر من الشعب الفلسطيني في غزة ، تلك المتعلقة بالهرم الخرف جو بايدن ، الذي في غضون أيام قليلة سينسحب من الانتخابات ، او في غضون أشهر معدودات سينهزم . و في كلا الحالين سيمنى بالخسارة والخذلان من رفاق حزبه او من الحزب الآخر ، و تكون غزة هي من ارسلته الى غياهب عذاباتها و مقابرها الجماعية ، غير آبهة بالبديل .

أما إذا ما قام الرئيس السوري بتلبية دعوة الرئيس التركي بزيارة أنقرة بحضور الرئيس الروسي و رئيس الوزراء العراقي ، و أثمرت هذه الزيارة / هذا الاجتماع – القمة ، عن توافق بانسحاب قوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية و معهم ذيولهم من عصابات الإرهاب التكفيري ، تكون الطريق نحو علاقات اخوية جديرة بالجيرة والاحترام و العلاقات البناءة قد فتحت على مصاريعها . و بهذا تكون بركات غزة قد وصلت الى تحقيق أهداف تاريخية شبه شمولية ، لها علاقة مباشرة بالقومية العربية الحقيقية و دين الإسلام الحنيف القائم على العدل و الحرية و الاخاء و الجهاد في سبيل الله و نصرة المظلومين .

ستكون المصالحة السورية العروبية ، مع تركيا الإسلامية ، مفتاح نحو انعاش هذا الطريق الذي ظل خاويا مقفرا عقودا عديدة ، حتى لكاد العربي يعتقد انه ليس مسلما ، و المسلم ليس عربيا . و في هذا بحد ذاته جزء من صحوة ان جوهر هذا الصراع انما هو افتعال عدو خبيث ، شبيه بالصراع السني الشيعي ، و قبله المسلم والمسيحي ، و على متن هذه الصراعات المفتعلة ، نمى هذا العدو و ترعرع حتى اصبح بإمكانه الهيمنة و التغلب على مقدرات الأمتين . هذا الطريق لا بد في غضون الأشهر التسعة التالية ان يقود الى نظام عربي اقرب الى نبض شعبه و أمته ، و أكثر تحملا لمسؤولياته القومية و في المقدمة منها تحرير فلسطين .

بركاتك يا غزة .