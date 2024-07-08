شركة "ترست العالمية للتأمين" تبحث مع كهرباء الجنوب سبل التعاون المستقبلي بينهما

رام الله – وطن: زار وفد من شركة ترست العالمية للتأمين، شركة كهرباء الجنوب، بهدف تقييم العلاقة القائمة وتوطيدها، بالإضافة لبحث سبل التعاون المستقبلي والقضايا التأمينية التي تخص قطاع الكهرباء في فلسطين.

وتم خلال اللقاء تكريم أنور الشنطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتأمين- فلسطين، تقديرا لجهوده المبذولة، ورضى شركة كهرباء الجنوب عن اداء ترست للتأمين خلال فترة التعاقد معها.



وقال الشنطي: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات التأمينية لشركة كهرباء الجنوب وتلبية احتياجاتها، كما ونعتبر هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين، ونسعى لتقييم اراء شركائنا بشكل دائم لتطوير خدماتنا بما يناسب احتياجاتهم وبما يعود بالفائدة على الجانبين".



من جانبه، أعرب فارس مجاهد، مدير عام شركة كهرباء الجنوب، عن رضى شركته عن الخدمات المقدمة من قبل شركة ترست العالمية للتأمين التي "تمتاز بالمهنية والمرونة والسرعة بالاستجابة والتعويض عن الأضرار خلال فترة تعاقدهم معها".



وحضر اللقاء عن شركة ترست كل من السيد أنور الشنطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتأمين في فلسطين، والسيد محمد برادعية، مدير فرع ترست في الخليل، والدكتور عمار بشارات، مدير شركة سمارت هيلث، ومثل دائرة التأمين الصحي السيدة ريما جويحان، رئيس قسم الصحي والتأمينات العامة / الخليل، والسيدة ياسمين شعبان، مسؤول قسم الاكتتاب في دائرة التامين الصحي، وعن شركة كهرباء الجنوب، حضر اللقاء السيد فارس مجاهد، المدير العام، والسيد أنور نواجعة، المدير الاداري، والسيد جميل عوض، ممثل بلدية يطا في مجلس إدارة الشركة، والسيد هاني زين، رئيس نقابة العاملين والسيد معتز اقطيط، المدير المالي والسيد عبدالقادر قيسية، مدير المشتريات والشؤون الادارية.



وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الشركتين، حيث يسعى الوفد من شركة ترست العالمية للتأمين إلى تعزيز العلاقات وتقييم فترة التأمين والسعي للوصول لأقصى درجات رضى شركة كهرباء الجنوب، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبيتهم احتياجاتهم.