الاحتلال يهدم منزلين ويجرف دفيئات زراعية شمال طولكرم

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، منزلين وجرفت دفيئات زراعية في سهل شويكة شمال طولكرم.

وقال المواطن سفيان المصري، إن قوات الاحتلال هدمت منزله دون سابق انذار، ولم تسمح له بإفراغه من محتوياته، رغم أنه يمتلك أوراقا تثبت ملكيته للأرض المقام عليها المنزل.

وأضاف ان قوات الاحتلال جرفت ستة دونمات من الدفيئات الزراعية يملكها في محيط المنزل، ومنعته من تفكيكها قبل تدميرها، واتلفت المزروعات والأشجار في محيطها.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا آخر قيد الانشاء يعود للمواطن بسام الزايط، وجرفت دفيئات زراعية مزروعة بالخضروات في المنطقة ذاتها، تعود للمزارع عمر خويلد.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية في محيط ضاحية شويكة وتحديدا المنطقة الغربية، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان وسط سماع أصوات إطلاق نار.

وكانت قوات الاحتلال، أحرقت مطلع الشهر الماضي دفيئات زراعية واتلفت مزروعات في المنطقة المذكورة تعود للمزارع أحمد يعقوب، في الوقت الذي تصعد من انتهاكاتها بحق المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وتتعمد تخريب وتدمير أراضيهم، خاصة القريبة من جدار التوسع العنصري.