مركز دراسات الصراع بالجامعة العربية الأمريكية يستضيف ندوة دراسية بمشاركة أكاديميين وباحثين دوليين

وطن: استضاف مركز دراسات الصراع في الجامعة العربية الأمريكية حرم رام الله ندوة دراسية لمناقشة مشروع“Why it Worked” بالتعاون مع مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية، بمشاركة أكاديميين وباحثين دوليين من جامعات هارفارد، وجورج ميسون، وديلاوير، وأوتاوا.

وقدم المشاركون خمس دراسات تحليلية لصراعات دولية طويلة الأمد وغير متكافئة، استعرضوا خلالها دراساتهم وتحليلاتهم العميقة، وأسباب نجاح بعض استراتيجيات حل النزاعات السياسية على المستوى الدولي، مما منح الحاضرين تصورا أعمق حول الديناميكيات المعقدة لهذه الصراعات، وتمثلت أهمية الحدث بمشاركة المعرفة والرؤى من أجل تحقيق فهم أعمق وأشمل للتحديات التي تواجه المجتمعات المختلفة، وخاصة المجتمع الفلسطيني.

افتتح الندوة الأستاذ الدكتور محمد اسيا نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله بكلمة رحب فيها بالحضور، واكد على أهمية الندوة التي تساهم في تعزيز التبادل العلمي والمعرفي بين الباحثين من جامعات مختلفة حول العالم، وقال: "نولي الشراكات مع الجامعات الدولية حول العالم أهمية عظمى، وتمثل هذه الندوة منصة لتعزيز النقاشات البناءة بين الأكاديميين حول استراتيجيات حل النزاعات السياسية وكيفية تطبيقها".



من جهته، أشار الأستاذ الدكتور أيمن يوسف المحاضر في العلاقات الدولية وحل الصراع وعضو مجلس أمناء مركز دراسات الصراع إلى دور المركز في تسليط الضوء على قضايا الصراع المعقدة وتقديم الحلول المستندة الى الأبحاث العلمية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتطوير البحث الأكاديمي كأداة للتفاهم وعلاج القضايا السياسية.

بدورها، أكدت فاتنة هودلي، أحد مؤسسي مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية هذا المشروع وقالت: "كان هذا المشروع مجرد فكرة قبل أن يرى النور، وها هو الآن ينجح في جمع هذا الكم من الأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء العالم لبحث استراتيجيات حل النزاعات السياسية".

وفي نهاية الندوة، خرج المشاركون في الندوة الى العديد من التوصيات أبرزها، التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي حول الصراعات الدولية، وأهمية استخدام الأبحاث العلمية كأداة لتطوير استراتيجيات فعالة لحل النزاعات السياسية، مشيرين الى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الأكاديميين من مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية لتعزيز فهم أعمق وأشمل للقضايا المعقدة التي تواجه المجتمعات