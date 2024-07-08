الاحتلال يهدم 3 منازل وحظائر أغنام ويقتلع أشجارا في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، ثلاثة منازل، وحظائر أغنام، وجرفت أراضٍ ووحدات صحية وخزانات مياه، واقتلعت اشجارا، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت خربة اقويويص بمسافر يطا وهدمت منزل المواطن جبريل موسى النعامين، المكون من طابق وتبلغ مساحته 100 متر مربع، ويقطنه 12 فردا.

وأضافت أن قوات الاحتلال هدمت حظيرة أغنام "بركس" تبلغ مساحته 140 مترا مربعا، وجرفت مزروعات وأشجارا مثمرة وأسوارا اسمنتية وأسلاكا شائكة للمواطن النعامين.

وفي السياق ذاته، اقتلع مستوطنو "خافات ماعون"، 120 شجرة مثمرة تعود للمواطن حافظ الهريني في قرية التوانة بمسافر يطا، وشرعوا بأعمال توسعة للمستوطنة، على حساب أراضي المواطنين.

وهدمت قوات الاحتلال، منزلين للمواطنين حاتم موسى حسن جبارين، وفضل إسماعيل النجار في قرية شعب البطم بمسافر يطا، وتبلغ مساحة كل واحد منهما 60 متر مربعا، ويقطنهما 14 فردا.

كما هدمت قوات الاحتلال في المنطقة نفسها، حظيرتي أغنام تزيد مساحة كل واحدة منهما عن 200 متر مربع، ودمرت وحدات صحية وخزانات مياه وجرفت أراضٍ وأشجارا وسلاسل حجرية، تعود للمواطنين حاتم جبارين، ويوسف محمود يوسف جبرين.

وأوضح الناشط مخامرة أن قوات الاحتلال شرعت بحفريات جديدة في منطقة العين البيضا بمسافر يطا بهدف توسعة مستوطنة "اتسخار مان".

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، أن اعتداءات قوات الاحتلال في خرب وقرى مسافر يطا، تهدف لتهجير المواطنين وتوسيع المستوطنات المقامة على أراضيهم جنوب الخليل.

وصعد المستوطنون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، درست سلطات الاحتلال 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة منها 39 مخططاً في مستوطنات الضفة و44 في القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها رعوية، وتركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وبيت لحم والخليل وقلقيلية، وفي الوقت ذاته شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استيطانية في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.



المصدر: "وفا"

