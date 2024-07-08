استشهاد 4 مواطنين في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة

وطن: استشهد 4 مواطنين، اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة على محيط الصيادين غرب مدينة غزة

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة 11 مواطنا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87,828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.