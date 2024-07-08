حزب الشعب يشيد بموقف العشائر في قطاع غزة الرافض لمخططات الاحتلال

وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن تقديره العالي للموقف الوطني والمسؤول لممثلي وتجمعات العشائر الفلسطينية في قطاع غزة والرافض لمخططات الاحتلال ومساعيه لخلق قيادة محلية بديلة تتعامل معه.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن موقف العشائر في غزة، وتحريمها أي تواصل مع الاحتلال، يؤكد وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني في رفض محاولات الاحتلال للعبث بمصائره ومستقبله السياسي الوطني.

وفي الوقت الذي أكد فيه الحزب على ضرورة توحيد كل الجهود لشعبنا وقواه كافة، لوقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير القسري لأهلنا في قطاع غزة، كأولوية وطنية ودولية عاجلة، شدد الحزب أيضاَ على التمسك في هذا الموقف للعشائر، وأهمية اسهامها في حماية الجبهة الداخلية والنسيج المجتمعي الفلسطيني.