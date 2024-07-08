مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي قرية بيتللو شمال غرب رام الله

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الإثنين، خياما على أراضي المواطنين، في قرية بيتللو، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا جبل "مصطفى العلي" في القرية، ونصبوا خياما، ورفعوا فوقها أعلام الاحتلال، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية في تلك المنطقة.

وصعد المستوطنون من هجماتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، درست سلطات الاحتلال 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة منها 39 مخططاً في مستوطنات الضفة و44 في القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها رعوية، وتركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وبيت لحم والخليل وقلقيلية، وفي الوقت ذاته شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استعمارية في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.