" كهرباء القدس" تنفذ حملة توعوية حول ترشيد استهلاك الكهرباء والسلامة العامة بالتعاون مع بلديتي رام الله والبيرة

وطن: نفذت شركة كهرباء محافظة القدس حملة توعوية حول ترشيد استهلاك الكهرباء في محافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع بلديتي رام الله والبيرة في عدد من المخيمات الصيفية.

ونفّذ طاقم الشركة حملته التوعوية حول ترشيد استهلاك الكهرباء والسلامة من التكهرب، للأطفال من عمر 5 سنوات إلى 14 سنة، في المخيمات والنوادي الصيفية في كل من النادي الأرثوذكسي، والمركز الفني الشعبي، والمدرسة الإنجيلية اللوثرية، ونادي شباب رام الله ، ومسرح بلدية البيرة .

واستفاد من حملة الشركة التوعوية 400 طفل، من أجل استثمار أوقات طلبة المدارس في عطلتهم الصيفية بتوسيع مداركهم حول استخدام الأدوات الكهربائية، صاحب ذلك توزيع نشرات توعوية وهدايا عينية تناسب أعمارهم.

وقالت مديرة الدائرة التكنولوجية في شركة محافظة كهرباء القدس، م. سماح دشت إنه "ضمن خطط واستراتيجيات الشركة تنظيم ورشات عمل توعوية لكل فئات المجتمع، جاءت هذه الورشات من أهم وأحد أنشطتنا السنوية" .

وأضافت دشت: "يجب أن يكون هناك تناسق وتناغم في التعامل ما بين المزود والمستفيد، من خلال الورشات التوعوية التي تهدف إلى اطلاع المجتمع المحلي على سوق الطاقة الكهربائية.. أهميتها وكيفية المحافظة عليها، كونها مصدر ينفذ" .

كما قدمت م. روزان حسون من شركة محافظة القدس مجموعة من النصائح والإرشادات حول الاستخدام الآمن للأجهزة المحمولة كالهواتف، والأجهزة اللوحية، والحواسيب، وشواحن هذه الأجهزة، وغيرها من الألعاب الإلكترونية.

وأفادت أن هذه الحملة مستمرة طيلة العطلة الصيفية، وأنه سيتم استهداف أطفال من مؤسسات أخرى.

من جانبها أكدت مسؤولة الزاوية الرياضية في أحد المخيمات الصيفية، تيماء قطامش على أهمية توعية الأطفال حول كيفية استخدام الكهرباء بالشكل السليم والآمن"، لافتةً إلى "تقليص استخدام الكهرباء بالطريقة المناسبة في ظل الازمة الحالية الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني" .

فيما قال مسؤول أحد المخيمات الصيفية، إياد عمر: "عند تعليم الأطفال على ترشيد استهلاك الكهرباء سيعتادون على ذلك، لا سيّما أننا نعاني من واقع فيه نقص بالكهرباء والماء" .

وتعنى الدائرة التكنولوجية في شركة كهرباء محافظة القدس بناء على استراتيجة الإدارة العامة بتوعية مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، ومختلف أعمارهم، فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء للتوفير من سعر الفاتورة الشهرية.