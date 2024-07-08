عشرات المستوطنين يقتحمون مقام يوسف شرق نابلس

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الإثنين، مقام يوسف شرق مدينة نابلس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر صحفية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المقام فجرا وأدوا طقوسا تلمودية، في الوقت الذي اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بتجريف وتخريب الشوارع المحيطة بالمقام.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت هناك، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة الضاحية من مدينة نابلس، واعتقلت الشاب عميد الشخشير، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.