الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من حي جبل الرحمة بمدينة الخليل كلا من: مصطفى بلال حسن القاضي التميمي، وقصي أنور حسن القاضي التميمي، وإبراهيم جعفر حسن القاضي التميمي عقب الاعتداء عليهم بالضرب، كما اعتدت على الشاب عدي جعفر حسن القاضي التميمي بالضرب المبرح على رأسه بأعقاب البنادق، ما تسبب بإصابتة بجروح وكدمات، نُقل على إثرها الى مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة يطا المواطن محمد حماد أبو صبحة، ومن بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل إبراهيم عبد الهادي، وعلي طالب الحروب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، واغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.