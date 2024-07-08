شهداء وجرحى في سلسلة غارات على المناطق الشرقية من مدينة غزة

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة، جراء غارات مكثفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة نتيجة لقصف الاحتلال لتلك المناطق.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات عنيفة على المناطق المذكورة، وسُمعت أصوات انفجارات عنيفة هزت مدينة غزة وسمعت أصداؤها في مناطق شمالي ووسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.