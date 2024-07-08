طوفان الأقصى" في اليوم الـ276.. الاحتلال يواصل حرب الابادة وعدد الشهداء اكثر من 38 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ27، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في منطقة جباليا النزلة، شمالي القطاع، عقب قصف منزلًا مأهولًا لعائلة "الهجين" كان يؤوي نازحين؛ ما أدى لاستشهاد وجرح وفقدان العشرات، جُلّهم من النساء والأطفال.

وقالت مصادر طبية، إن جثامين 54 شهيدا وصلت لمستشفيات قطاع غزة أمس الأحد، في حين لا يزال عشرات مفقودين شرقي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ276: