الأونروا تدعو لإجراء تحقيق مستقل في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات

وطن: دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إجراء تحقيق مستقل في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، مساء اليوم الأحد، على حسابه عبر منصة "إكس".

وقال: "بعد مرور 9 أشهر على الحرب الوحشية بغزة، أدعو مجددا لوقف إطلاق النار"، مضيفا "كلما طال أمد الحرب أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة السكان".

وأشار إلى أن أكثر من نصف منشآت الوكالة تعرضت للقصف، ما أسفر عن استشهاد 520 شخصا، وإصابة ما يقرب من 1600 آخرين

وشدد المفوض العام للوكالة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي.