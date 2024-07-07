الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط وجنود خلال هذا الأسبوع

وطن: نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلاناً يكشف فيه مقتل 10 ضباط وجنود خلال شهر يوليو/تموز الجاري في جبهات القتال بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في إعلان نشره اليوم الأحد، إن العملية العسكرية في غزة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز الجاري أودى بحياة 10 من مرتبات الجيش بين ضابط وجندي في عمليات متفرقة للمقامة تراوحت بين انفجار عبوة ناسفة أو في قصف صاروخي أو خلال المعارك.

وأضاف الإعلان أنه في اليوم الأول من شهر يوليو/تموز الجاري قتل "جندي في انفجار عبوة ناسفة بنفق مفخخ في رفح، بالإضافة مقتل جندي في تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم".

وقال الإعلان إنه في اليوم الثاني من شهر يوليو/تموز قتل ضابط وجندي في محور نيتساريم وسط قطاع غزة.

وبين أنه في اليوم الثالث من شهر يوليو/تموز قتل جندي في عملية طعن في منطقة الكرمئيل، وضابط في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف إعلان جيش الاحتلال أنه قتل في اليوم الثالث من شهر يوليو/تموز ضابط وجندي في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما قتل ضابط في القصف الصاروخي لحزب الله على شمال البلاد.

وأعلن مقتل ضابط خلال المعارك في رفح خلال هذا اليوم الأحد الـ7 من يوليو/تموز الجاري.