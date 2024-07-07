ألبانيز: عدم الحديث عن الإبادة الجماعية " الإسرائيلية" في قطاع غزة لا يعني توقفها

وطن: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إن "عدم حديث الإعلام الغربي عن (الإبادة الجماعية) "الإسرائيلية" في قطاع غزة لا يعني أن الإبادة والقمع قد توقفا".

وأضافت ألبانيز، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "استيقظي أيتها الإنسانية".

وشددت على أن "عدم حديث وسائل الإعلام الغربية عن (الإبادة الجماعية) الإسرائيلية في قطاع غزة لا يعني أن الإبادة والقمع قد توقفا، بل يؤكد أنه يتم تطبيعهما".