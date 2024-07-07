منظمة البيدر: مستوطنون يقتحمون منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،أن المستوطنين اقتحموا منطقة عين الحلوة بالاغوار الشمالية ، وجابوا المنطقة،بغية استفزاز المواطنين.

يشار إلى أن منطقة عين الحلوة تشهد اعتداءات متتالية من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال،لدفعهم إلى الرحيل القسري وإقامة بؤرة استيطاتية جديدة في المنطقة، علما أن غالبية البؤر الاستيطانية في مناطق الأغوار بدأت بهذه الطريقة.