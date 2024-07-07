الاحتلال يقرّ بمقتل جندي والقسام تواصل استهداف الدبابات في رفح والشجاعية

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي من سلاح الهندسة التابع لجيش الاحتلال في شمال غزة، في وقت أعلنت فيه كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا بقذيفة "الياسين 105″، إحداهما في حي الشجاعية الذي يشهد معارك ضارية منذ نحو 12 يوما، والأخرى في رفح جنوبي القطاع.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مجاهديها استهدفوا دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، أعلنت القسام أيضا استهدف دبابة "ميركافا 4" وناقلة جند للاحتلال بقذائف "الياسين 105" وسط حي تل السلطان، واستهداف دبابة ميركافا 4 أخرى باستخدام عبوة شواظ جنوب حي تل السلطان أيضا.

كما بثت القسام صورا قالت إنها لدكّ مواقع قوات الاحتلال في محور نتساريم شرقي حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك باستخدام قذائف مدفعية جيش الاحتلال بعد تركيبها على صواريخ "107".

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها بقذائف الهاون جنود الاحتلال المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها. وأشارت السريا إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع "جنود الاحتلال" في مناطق التوغل غرب مدينة رفح.

وإجمالا، بلغ عدد القتلى المعلن لجنود الاحتلال، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 678 بينهم 323 في المعارك البرية.

وبلغ عدد الجنود الجرحى 4049 جنديا، بينهم 2057 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة كبرى لقتلاه وجرحاه.

على صعيد آخر، ذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" أن الحكومة ستبحث اليوم الأحد تمديد فترة الخدمة الإلزامية في الجيش 3 سنوات إضافية بدل 32 شهرا.

وأشارت الهيئة إلى أن المستوى العسكري طالب بتمديد فترة الخدمة الإلزامية بسبب احتياج الجيش مزيدا من القوى البشرية.

وبدعم أميركي مطلق، أسفرت حرب الاحتلال على قطاع غزة عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

المصدر : الجزيرة + الصحافة العبرية