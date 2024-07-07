أربعة شهداء في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

وطن: استُشهد أربعة مواطنين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال، على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مسعفين من الهلال الأحمر، انتشلوا جثامين 4 شهداء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة العائلة المقدسة التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.