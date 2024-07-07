ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم الشابورة وسط رفح

وطن: استُشهد ثلاثة مواطنين، ظهر اليوم الأحد، في قصف للاحتلال، على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشلوا جثامين 3 شهداء، جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مدارس العرب في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب القطاع، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.