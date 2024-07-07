داعياً لوقف الحرب وإعادة الأسرى.. لابيد: "جيشنا" غير مؤهل لحرب طويلة

وطن: نقلت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" عن زعيم المعارضة في "الكنيست" الإسرائيلي، يائير لابيد، قوله: "نحن بحاجة إلى وقف الحرب، وعقد صفقة، وإعادة الأسرى".

وأضاف: "إسرائيل كانت دائماً ضد الحروب الطويلة، وجيشنا يعتمد على قوات الاحتياط، التي لا تصلح لهذا النمط من الحروب".

كما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "لحظة اختبار الجمهور"، أنّ هناك صفقة أسرى جدية مطروحة حالياً على طاولة النقاش في "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أنّ الصفقة يفترض أن تشمل "إعادة جزء من الأسرى"، إلى جانب مسار متفق عليه للمناقشة المستقبلية بشأن الإفراج عن البقية، وفي الوقت نفسه منع نشوب حرب شاملة في المنطقة.

واعتبرت أن البديل عن التوصّل إلى صفقة ووقف الحرب هو "التخلّي عن الأسرى حتى موتهم وحرب شاملة"، ناصحةً الجمهور الإسرائيلي بأنّه "من أجل التغلّب على نتنياهو واليمين المتطرّف، يجب على الجمهور أن يوضح للحكومة ورئيسها رغبته في التوصّل إلى اتفاق يعيد المخطوفين إلى الوطن، ولن نسمح لوزراء الحكومة بنسف صفقة مرة أخرى".