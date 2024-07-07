بأدواته البسيطة.. الفنان التشكيلي خليل الشاعر يعبّر عن وجع غزة

وطن: بأدواته البسيطة "الفحم، قلم الرصاص" الذي يحصل عليه من النازحين معه، يرسم الفنان التشكيلي خليل الشاعر،، ليعبر عن دمار الحرب في قطاع غزة، ويجسد في رسوماته القتل والتشريد والوضع المأساوي الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني بالقطاع.

يقول خليل لـوطن: "الوضع صعب جداً، نزح المواطنون من منازلهم فبقينا في الشوارع والخيام، دون مأوى ولا ملجأ، ولا نجد طعاماً أو شراباً"، مُطالباً الجهات المختصة والمعنية بمساعدته "ليتآوى بخيمة" .

وتابع: "أرسم وأعبر عن القصف والدمار الذي يستهدف كل الفلسطينيين في هذا القطاع، والحالة الصعبة التي وصلنا لها" .

وأوضح أنه كان يرسم بمحله الخاص قبل الحرب، لكنه في الوقت الحالي نزح فلا يستطيع الوصول إلى محله أو بيته، مُردفاً: "لا أدري أين أذهب الآن، الاحتلال حرمني من محلي ومنزلي" .