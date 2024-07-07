البنك الإسلامي الفلسطيني يعقد ورشة عمل حول الحوكمة

وطن: عقد البنك الإسلامي الفلسطيني ورشة عمل حول الحوكمة ومفاهيمها والتنظيم القانوني لها في فلسطين بمشاركة أعضاءٍ من مجلس إدارة البنك ورئيس هيئة الرقابة الشرعية والمدير العام والإدارة التنفيذية ومدراء الدوائر وذلك بالشراكة مع شركة إتقان للخدمات الاستشارية.

وقدم الورشة طاقم متخصص من شركة إتقان تناول خلالها نشأة الحوكمة وأهميتها ومبادئها المعمول بها في فلسطين بالإضافة لإدارة المخاطر والحوكمة الشرعية.

وقال رئيس لجنة الحوكمة في مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني د. سهيل سلطان إن تعزيز مفاهيم الحوكمة بين كافة المستويات الإدارية داخل الشركات يعتبر عاملاً مهماً وأساسياً لضمان تطبيقها والالتزام بمعاييرها ومبادئها المختلفة.

وأضاف سلطان: "يلتزم البنك بنُظُمِ وقواعد الحوكمة النافذة في فلسطين، وعمل خلال السنوات الماضية على تطوير دليلٍ للممارسات الفضلى للحوكمة يشكل مرجعاً للأسس والمعايير التي يجب اتباعها لتطبيق الحوكمة الرشيدة ".

بدوره قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذه الورشة وبالمواضيع الهامة التي تناولتها تهدف لمواكبة كافة المعايير والمستجدات المتعلقة بمفاهيم ومبادئ الحوكمة التي كرسها مجلس الإدارة في جوانب العمل المختلفة وتعزيز التوعية الداخلية بها؛ تأكيداً على الالتزام بالنزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأضاف السعدي: "نحرص في البنك على الامتثال لكافة المعايير والقواعد المعتمدة في مجال الحوكمة محلياً ودولياً وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأنها تسهم وبشكل كبير في استقرار البنك ومتانته وتجنيبه أي مخاطر محتملة وتعزيز ثقة جمهور العملاء والمستثمرين، فالحوكمة أيضاً ضرورة أساسية لتحقيق الجودة والتميز في الأداء".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع إستراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الإتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.