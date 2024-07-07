ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38153 شهيدا و87828 مصابا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38,153 شهيدا، و87,828 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 55 مواطنا، وإصابة 123 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.