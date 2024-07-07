مستوطنون يشرعون في شق طريق استيطاني في أراضي حوسان غرب بيت لحم

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الأحد، في شق طريق استيطاني في أراضي قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد مدير المجلس القروي في حوسان رامي حمامرة، بأن مستوطنين شرعوا في شق طريق استيطاني في أراضٍ تعود للمواطنين مشهور حمامرة وحامد عبد العزيز حمامرة، بمنطقة "الكنيسة"، بطول 200 متر وعرض 20 مترا.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في قرية حوسان، وتحديدا الواقعة بمحاذاة مستوطنة "بيتار عيليت"، بهدف تهجيرهم والاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.

وكان مستوطنون، قد شرعوا صباح اليوم في تجريف أراضٍ محاذية للبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة عين قسيس التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، غرب بلدة الخضر، بهدف توسيع حدودها، ووضعوا بيتا متنقلا على أراضي منطقة "ظهر الزياح".