مستوطنون يُحرقون غرفة زراعية في قرية ظهر العبد غرب جنين

وطن: أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، غرفة زراعية وأشجار زيتون في قرية ظهر العبد غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطني البؤرة الاستيطانية الرعوية شرق القرية، هاجموا المنطقة الشرقية من القرية وأحرقوا غرفة زراعية، تعود للمواطن نضال توفيق عمارنة، ووصلت النيران إلى بعض أشجار الزيتون في المنطقة.

وأضافت أن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، هددوا المزارعين بالاستيلاء على مئات الدونمات في المنطقة الشرقية من قرية ظهر العبد، حيث وضعوا علامات على الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها، مؤكدا أن الأراضي كافة مملوكة لأهالي القرية ولديهم فيها طابو.

وأشار إلى أن المستوطنين يمارسون باستمرار أعمال تخريب في أراضي المواطنين الزراعية، بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.