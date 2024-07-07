شهيدان في قصف للاحتلال على مدينة غزة

وطن: استُشهد مواطنان، ظهر اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال، على مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في شارع 8 بحي الصبرة في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.