مستوطنون يجرفون أراضي ويضعون منزلا متنقلا جنوب بيت لحم

وطن: جرف مستوطنون، اليوم الأحد، أراضي زراعية ووضعوا بيتا متنقلا، فوق أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين شرعوا في تجريف أراضٍ محاذية للبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة عين قسيس التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، بهدف توسيع حدودها.

وأضاف أن المستوطنين وضعوا بيتا متنقلا على أراضي منطقة "ظهر الزياح" غرب الخضر، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

يُذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين يمنعون المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المناطق، ويغلقون الطرق الزراعية ويلاحقون المزارعين ويعتدون عليهم.