حزب الله يستهدف موقع "الراهب" الإسرائيلي.. وصليات صاروخية تدك الجليل الأدنى

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، عن استهدافها التجهيزات ‏التجسسية في موقع "الراهب" بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها.

وفي بيان نشرته المقاومة، أفادت بأنّ استهدافها لموقع "الراهب"، صباح اليوم الأحد، يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

كذلك، أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان، بإطلاق صليات صاروخية من لبنان باتجاه عمق "الجليل" المحتل.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "انطلاق صلية صواريخ ثقيلة نحو الجليل الأدنى"، تتضمن 40 صاروخاً، وسمع دوي أصوات انفجاراتها وصولاً إلى طبريا.

كما أشارت إلى أنّ "حزب الله وسع جداً من دائرة النار، الى مستوطنات بعيدة في وسط الجليل"، معلنةً عن "إصابة مستوطن بجروح خطرة في مستوطنة كفر زيتيم"، من جراء هذا الاستهداف.

وفي سياق متصل، دعت مجلّة "ّذا أتلانتيك" الأميركية رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى تذكر الدروس المستفادة من عهد رئيس الحكومة الأسبق، مناحيم بيغن، ومفادها أن "لا نصر عسكري يمكن تحقيقه في حرب واسعة ضد لبنان"، و"لا شيء جيدٌ يمكن أن يأتي من حرب كهذه".

وانتقدت المجلّة التصريح الأخير للوزير السابق بيني غانتس، بشأن "قدرة إسرائيل على تدمير جيش حزب الله في غضون أيام"، مؤكدةً أنه "إذا كان من الممكن القيام بشيء من هذا القبيل، لكانت إسرائيل قامت به بالفعل".

المصدر: "الميادين"